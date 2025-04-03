川普課馬來西亞24%對等關稅 產學界籲分散市場

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（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）美國總統川普宣布對馬來西亞課24%對等關稅，馬來西亞產學界今天說，這次關稅風暴對產業衝擊待評估，短期內或暫時不受影響，但長期應分散市場風險，進行區域供應鏈合作，降低依賴美國市場。

馬來西亞泰萊大學（Taylor University）研究員許子仁（Shee Tze Jin）告訴中央社，目前初步觀察受關稅衝擊最大的產業可能是太陽能產業，太陽能產品多屬一個進口轉出口過程，將這些從中國進口的產品再轉出口到美國市場。美國是馬來西亞光電產業的主要出口國。

許子仁認為，大馬對美國最大銷售產品基本上是以橡膠手套等民生消費品，這次關稅風暴對產業衝擊影響仍待評估。

他說，大馬目前並沒有太多選擇，最佳策略仍是要分散市場的投資風險，鼓勵業者儘量拓展東協與穆斯林的伊斯蘭市場，進行區域供應鏈合作，降低本地企業對美國市場依賴。

馬來西亞零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明（Liew Bin）受訪說，馬來西亞對美國貿易順差逾美金240億元，美國雖對全世界課徵對等關稅，但其他大部份競爭國家遭課關稅稅率都比大馬高。舉凡向大馬採購的業者，不可能短期內找到其他供應商，推估暫時不會對大馬出口造成立即影響。

數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），對美貿易占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

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根據大華銀行（UOB）報告，電氣與電子、橡膠、傢具和光學與科學設備，是馬來西亞對國美出口的4大領域，若關稅增加，這些行業競爭力或受衝擊。電氣與電子產品占大馬出口總額約40%，也是對美國出口的主要產品。大馬的橡膠產品占對美國出口總額2.9%，傢俱占3.5%，光學與科學設備占9%。

大馬媒體報導，美國對大馬課徵對等關稅如低於10%，對出口直接影響不大；介於10%到30%的關稅會讓企業面臨更大的競爭壓力；關稅如逾30%，勢必導致出口大幅萎縮。這次美國對大馬課徵24%對等關稅，會讓市場競爭更激烈。（編輯：周永捷）1140403