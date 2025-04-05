柬埔寨為19類美國產品降稅 盼爭取與美繼續談判

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）柬埔寨遭美國課徵49%的對等關稅，柬國總理洪馬內4日晚間公布寫給美國總統川普的信函，盼與美方繼續談判，並立刻下調19類美國產品的進口關稅，最高從35%降至5%。

洪馬內（Hun Manet）4日晚間在個人臉書（Facebook）張貼寫給美國總統川普（Donald Trump）的信函，希望能和美國就關稅問題進行談判。

洪馬內在信中表示，為了回應美國2日宣布自9日起將對柬埔寨產品課徵49%關稅，柬埔寨建議能盡快和美國談判，並請求美方考慮延後關稅措施。

他說，柬埔寨現行最高稅率為35%，為了展現誠意及秉持強化雙邊貿易關係的精神，柬埔寨將致力於促進美國產品進口，並立刻下調19類美國產品的約束關稅稅率，最高從35%降至5%。

他還責成柬埔寨商務部長詹妮莫（Cham Nimul）與美國貿易代表進行溝通。

洪馬內隨後又在個人臉書公布詹妮莫寫給美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的信函，並附上19類美國產品降稅清單，主要集中在農產品，包括牛肉、豬肉、玉米、大豆；另外還有烈酒、摩托車、輕型卡車等。

川普2日表示，將對柬埔寨課徵49%的對等關稅，這一稅率居亞洲各國之冠，並排名全球第3，僅次於被課50%稅率的非洲國家賴索托（Lesotho）與加拿大東岸外海的聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon Island）。

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柬埔寨商界普遍認為，美國的對等關稅將對柬埔寨經濟與社會產生嚴重衝擊，尤其是成衣與製鞋。

美國貿易代表署（USTR）數據顯示，2024年美柬雙邊貿易額達130億美元（約新台幣4300億元），美國出口至柬埔寨的商品約3.2億美元，自柬埔寨進口的商品約127億美元，美國對柬埔寨貿易逆差約123億美元。（編輯：韋樞）1140405