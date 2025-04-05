加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王威晨生涯千安是再見安中職第1人 哽咽憶王光輝：能對天上爸爸交代
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰
首頁 / 國際

瑞士無端遭川普徵逾30%關稅 小製造商恐受最大衝擊

2025/4/5 21:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦5日綜合外電報導）瑞士最近才對美國在內所有國家的非農業進口貨取消關稅，2日仍遭到川普課徵逾30%關稅，令人費解。經濟學家說，瑞士小型製造商將受最大衝擊，但其客戶也較願意付更高價。

「紐約時報」（The New York Times）報導，瑞士為了避免捲入大西洋兩岸間可能開打的貿易戰，已與歐洲聯盟（EU）保持一定距離；瑞士公司目前也在美國提供了50萬個就業機會。因此當川普（Donald Trump）2日宣布對瑞士課徵2位數關稅時，沒有人比瑞士人更意外。

令人困惑的不只如此，就連瑞士面臨的關稅稅率也不確定是31%或32%，白宮和美國貿易代表署（USTR）發布的是不同數字，甚至瑞士政府也不清楚哪個才對。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）3日對媒體記者表示：「美國依據自己的算法，瑞士無法理解。」她說瑞士不會回以關稅報復，伯恩（Bern，瑞士首都）官員將尋求與華府對話，期盼讓被課關稅稅率降低。

瑞士面臨的關稅比歐盟的20%及英國的10%都重許多，意味瑞士賣到美國的巧克力或醫療器材被課的關稅，將比英國賣到美國的類似產品還重逾20%。

代表1400家瑞士製造商的瑞士機械、電子與金屬產業公會（Swissmem）副會長柯爾（Jean-Philippe Kohl）便表示，瑞士受到如此待遇「完全是隨意的，正因為我們對美國在內的進口品課的關稅是零」。

瑞士在美國所有外來投資中排名第6，其中在研發部分投資更高居首位，主要來自瑞士大藥廠如羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等在美國的投資。

瑞士對美國的貨物貿易順差大多來自化學品、藥品及黃金，截至目前這些全都列入關稅豁免名單。不過，川普數週以來一再表示，他仍可能讓藥品不再享有豁免。

經濟學家指出，由於川普政府這波關稅行動目的是要平衡美國對外的巨大貿易赤字，例如去年對瑞士貿易逆差達到385億美元，因此算出的關稅稅率有一定邏輯。

川普關稅的背後想法，是想促使熱門產品改在美國製造。然而，瑞士公司十分排斥這種構想，因為他們的品牌形象與產品本身的賣點，與瑞士聞名全球的精密製造技術密不可分。

20%的外銷仰賴美國客戶的瑞士刀製造商瑞士維氏（Victorinox）便對赴美製造斷然排斥。其執行長小艾森納（Carl Elsener Jr.）說，Victorinox瑞士刀這個品牌「與『瑞士製造』的品質保證密不可分，我們會堅持這一品質承諾」。

占瑞士出口額16%的鐘錶製造商已迅速著手計算他們要漲價多少。瑞士最知名腕錶品牌之一百年靈（Breitling）因為賣的是奢侈品，因此會買的客戶應可負擔高價。

百年靈執行長克恩（Georges Kern）接受瑞士通訊社AWP訪問時表示，他們正為了美國市場想辦法提出應對計畫，「關稅無疑沒有幫助，但情況並沒有看起來誇張」。他相信幾個月後紛擾就會平息。

然而，其他產業的業者卻沒這麼放心。瑞士的科技和機械製造商便提高警覺，因為他們許多是中小企業，專門生產精密的機具、醫療器材等，其產品將突然面臨在美國市場競爭力大跌。

google news透過 Google News追蹤中央社

瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）經濟學教授弗勒米（Reto Föllmi）表示，經過豁免後，只有約30%的瑞士出口到美國貨品受到新關稅的影響，不過較小型製造商將受最重打擊。

但弗勒米也指出，由於這類瑞士業者往往賣的是高檔貨，因此他們若為了關稅而漲價，其客戶也很可能願意埋單。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140405

川普
川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場哭出關稅牽動代工廠布局 更重視產品特性與生產條件
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
24
更多編輯台推薦新聞：