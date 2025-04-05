瑞士無端遭川普徵逾30%關稅 小製造商恐受最大衝擊

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）瑞士最近才對美國在內所有國家的非農業進口貨取消關稅，2日仍遭到川普課徵逾30%關稅，令人費解。經濟學家說，瑞士小型製造商將受最大衝擊，但其客戶也較願意付更高價。

「紐約時報」（The New York Times）報導，瑞士為了避免捲入大西洋兩岸間可能開打的貿易戰，已與歐洲聯盟（EU）保持一定距離；瑞士公司目前也在美國提供了50萬個就業機會。因此當川普（Donald Trump）2日宣布對瑞士課徵2位數關稅時，沒有人比瑞士人更意外。

令人困惑的不只如此，就連瑞士面臨的關稅稅率也不確定是31%或32%，白宮和美國貿易代表署（USTR）發布的是不同數字，甚至瑞士政府也不清楚哪個才對。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）3日對媒體記者表示：「美國依據自己的算法，瑞士無法理解。」她說瑞士不會回以關稅報復，伯恩（Bern，瑞士首都）官員將尋求與華府對話，期盼讓被課關稅稅率降低。

瑞士面臨的關稅比歐盟的20%及英國的10%都重許多，意味瑞士賣到美國的巧克力或醫療器材被課的關稅，將比英國賣到美國的類似產品還重逾20%。

代表1400家瑞士製造商的瑞士機械、電子與金屬產業公會（Swissmem）副會長柯爾（Jean-Philippe Kohl）便表示，瑞士受到如此待遇「完全是隨意的，正因為我們對美國在內的進口品課的關稅是零」。

瑞士在美國所有外來投資中排名第6，其中在研發部分投資更高居首位，主要來自瑞士大藥廠如羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等在美國的投資。

瑞士對美國的貨物貿易順差大多來自化學品、藥品及黃金，截至目前這些全都列入關稅豁免名單。不過，川普數週以來一再表示，他仍可能讓藥品不再享有豁免。

經濟學家指出，由於川普政府這波關稅行動目的是要平衡美國對外的巨大貿易赤字，例如去年對瑞士貿易逆差達到385億美元，因此算出的關稅稅率有一定邏輯。

川普關稅的背後想法，是想促使熱門產品改在美國製造。然而，瑞士公司十分排斥這種構想，因為他們的品牌形象與產品本身的賣點，與瑞士聞名全球的精密製造技術密不可分。

20%的外銷仰賴美國客戶的瑞士刀製造商瑞士維氏（Victorinox）便對赴美製造斷然排斥。其執行長小艾森納（Carl Elsener Jr.）說，Victorinox瑞士刀這個品牌「與『瑞士製造』的品質保證密不可分，我們會堅持這一品質承諾」。

占瑞士出口額16%的鐘錶製造商已迅速著手計算他們要漲價多少。瑞士最知名腕錶品牌之一百年靈（Breitling）因為賣的是奢侈品，因此會買的客戶應可負擔高價。

百年靈執行長克恩（Georges Kern）接受瑞士通訊社AWP訪問時表示，他們正為了美國市場想辦法提出應對計畫，「關稅無疑沒有幫助，但情況並沒有看起來誇張」。他相信幾個月後紛擾就會平息。

然而，其他產業的業者卻沒這麼放心。瑞士的科技和機械製造商便提高警覺，因為他們許多是中小企業，專門生產精密的機具、醫療器材等，其產品將突然面臨在美國市場競爭力大跌。

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瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）經濟學教授弗勒米（Reto Föllmi）表示，經過豁免後，只有約30%的瑞士出口到美國貨品受到新關稅的影響，不過較小型製造商將受最重打擊。

但弗勒米也指出，由於這類瑞士業者往往賣的是高檔貨，因此他們若為了關稅而漲價，其客戶也很可能願意埋單。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140405