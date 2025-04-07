對等關稅震撼日本經濟 首相石破最快今晚與川普通電話

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）美國總統川普實施的關稅措施，對全球經濟帶來影響。日本首相石破茂最快今晚與川普舉行電話會談。一般認為，石破將要求美國將日本排除在加徵關稅措施的框架外。

日本放送協會（NHK）報導，川普政府上週啟動對進口到美國的汽車加徵25%的措施。此外，川普2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的對等關稅。

基準關稅已於美東時間4月5日零時（台北時間5日12時）生效，而對等關稅將於美東時間4月9日零時（台北時間9日12時）開徵。

除了日本車外銷美國被加徵25%的關稅之外，4月9日起日本商品外銷美國將被加徵24%的對等關稅。

這幾天石破持續在摸索與川普舉行電話會談的可能性。石破今天在參議院決算委員會上表示，「越早舉行電話會談越好，事關國家利益，希望能好好地與美方談判」。

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石破表示，日本對美國進行巨額的投資，對美國就業機會的創出也做出貢獻。將要求美方重新審視關稅措施，不要讓日本和其他國家受到同等對待。

日本政府的內部有看法指出，很難讓川普政府立即改變方針，但石破還是有必要鄭重地表達日本的立場，摸索今後與美方談判的契機。（編輯：陳承功）1140407