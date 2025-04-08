會川普承諾消除美對以逆差 尼坦雅胡：做各國榜樣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天承諾將消除美國對以色列的貿易逆差。值美國總統川普關稅政策引發全球股市震盪之際，尼坦雅胡此舉很可能受到全球領袖密切關注。

根據法新社和路透社報導，在白宮橢圓形辦公室裡坐在川普身旁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我們打算很快進行，我們認為這是正確的事。我們也將消除貿易壁壘。」尼坦雅胡還說，他認為以色列可以「作為許多國家的榜樣」。

川普2日宣布全面性關稅政策，引發全球金融市場崩跌與經濟衰退疑慮後，尼坦雅胡是首位與川普在白宮會面的外國領袖。

美國是以色列的緊密盟友和最大單一貿易夥伴，去年對以色列的商品貿易逆差達74億美元。

根據川普的新關稅政策，以色列商品將面臨稅率17%的美國關稅。

在被問及美國政府是否計劃降低對以色列商品關稅時，川普並未給出任何承諾。他說：「多年來，我們被許多國家敲竹槓、占便宜。不能再這樣下去了。」

透過 Google News 追蹤中央社

以色列已於1日對美國進口商品取消原本還有的一點關稅。以美40年前簽署自由貿易協定，約98%美國輸以商品免稅。

這是自從川普1月20日上任以來，尼坦雅胡第2度訪問白宮。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140408