對等關稅將上路 川普：日、韓團隊正赴美洽談協議

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）美國總統川普（Donald Trump）對多國祭出的對等關稅預計9日實施，他今天表示，日本、韓國等國的團隊正飛往美國進行談判，並將美國與其他國家洽談的協議稱為「量身訂製」（tailored）款協議。

川普2日宣布將對多國課徵對等關稅，預定9日上路。他今天下午在白宮簽署削減對煤炭行業管制的行政命令時，致詞提到，美國已和許多國家通話，「超過70國都想要來（美國）」，進行有關關稅的談判。

他說，「我們的問題是，沒辦法那麼快見那麼多人，但我們也不需要（這麼快）」，因為「關稅已經實施」，為美國帶來前所未見的財政收入，「對我們來說，將是非常好的事」。

川普表示，美國在和其他國家洽談協議上做得很好，他將其稱為「量身訂製」的協議。日本、韓國的團隊正飛往美國談協議，其他國家也是。

但他說，不確定是否有足夠人手負責談判，可能得藉助律師事務所幫忙處理，「我們也許真的會那麼做」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早在記者會上表示，川普指示貿易團隊，對於每一個致電美國政府尋求達成協議的國家，都要制定「特製」（tailor-made）的貿易協議，每一份協議都應根據該國市場、該國出口產品、美國進口等情況來「量身訂製」，確保對美國勞工和產業最有利的方案。

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川普2日宣布對個別國家徵收對等關稅及整體一致性10%的進口貨品關稅，其中，對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效。

根據白宮網站資料，美國將分別對日本、韓國課徵24%、25%的對等關稅。（編輯：陳慧萍）1140409