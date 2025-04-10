加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/81
首頁 / 國際

中國籲聯手共抗美國關稅戰 澳洲國防部長潑冷水

2025/4/10 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨10日綜合外電報導）中國面對美國祭出125%高關稅，正在尋找夥伴協助減輕關稅影響時，澳洲今天拒絕北京「攜手」捍衛貿易的呼籲。

法新社報導，中國駐澳洲大使肖千在「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）發表專欄文章，敦促澳洲和其他貿易夥伴「共同因應世界的變化」。

肖千寫道：「新形勢下，中國準備好與澳洲攜手合作。」

但對於坎培拉和北京為「共同目標」團結合作的提議，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）很快就潑了冷水。

馬勒斯對澳洲九號電視台（Nine News）表示：「我們不會與中國結盟，這事不會發生。」

「我不認為我們會與中國攜手合作。」

「明確的說，我們不希望看到美國和中國之間發生貿易戰，但我們聚焦於實際上實現澳洲貿易多元化。」

澳洲是美國在亞太地區最堅定的安全盟友之一，這個地區正在因應中國日益增強的軍事、經濟和外交實力。但中國也是澳洲最大的貿易夥伴。

美國總統川普今天突然暫停對大多數國家的最高關稅，承認這些關稅讓市場感到緊張，但同時加劇不斷升級的美中貿易戰。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普表示，由於「缺乏尊重」，他將對中國的關稅提高至125%。

美國對澳洲課徵10%的關稅則維持不變。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140410

肖千
共軍軍艦澳洲外海實彈演習 中駐澳大使：不需道歉中國大使肖千「一中原則」投書 遭澳洲政府駁斥
馬勒斯
澳洲擬提前撥付207億國防開支 強化AUKUS等軍事能力澳洲採購美國海馬士火箭系統 首批已交付
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
歐盟通過對210億歐元美國產品加25%關稅 4/15開徵
53
更多編輯台推薦新聞：