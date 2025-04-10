川普下令司法部調查兩名前官員 指一人涉叛國

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天下令司法部對兩名前政府官員展開特別調查，他指控其中一人可能犯下「叛國罪」。

法新社報導，這兩名前官員分別為曾任職於國土安全部（DHS）的泰勒（Miles Taylor）以及網路安全和基礎設施安全局（CISA）前局長克瑞布斯（Christopher Krebs），川普也撤銷他們的安全許可。

泰勒在川普第一個任期任職於國土安全部時，曾在2018年以筆名「匿名者」（Anonymous）投書「紐約時報」，內容嚴厲抨擊川普，在當時引起轟動。

白宮幕僚秘書夏夫（Will Scharf）今天在橢圓形辦公室的簽署儀式上指控泰勒在任職國土安全部期間洩漏機密資訊，並「對（川普）政府與其他官員做出離譜的指控」。

夏夫說，總統川普針對泰勒所簽署的總統備忘錄，「將命令司法部調查他的活動，看看還會查出什麼其他事情」。

川普在白宮橢圓形辦公室對媒體發表談話時，指責泰勒說了「各種謊言與壞話」。他說：「我認為這就像叛徒，就像間諜…我們將查明是否有人被允許這麼做。」

川普說：「我認為這是一個非常重要的案件，若你想知道真相，我認為他犯了叛國罪…但我們會徹查清楚。」

泰勒在社群平台X上回應上述消息，他寫道：「持不同意見並不違法；這當然不是叛國。美國正走上一條黑暗的道路。」

克瑞布斯於2020年11月遭川普解職，在此之前他發布一份報告指出，民主黨籍拜登（Joe Biden）贏得的2020年總統大選，並未有可信證據顯示有舞弊情形；他並說那是「美國歷史上最安全的」選舉。

川普說：「這個人，克瑞布斯，當時說，『喔，選舉辦得很好。真的很好。』嗯，這已經證明了，這不僅僅不是很好。這是一場非常腐敗的選舉。」

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「所以，我們將查明這到底是不是一場安全的選舉，如果不是，他將付出很大的代價，他是個壞人。」

法新社報導，據信這是川普第一次指示名義上獨立行使職權的司法部對其政敵展開調查，這對美國總統來說，是非同尋常的舉動。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140410