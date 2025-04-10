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因應供應鏈重組 台商布局羅馬尼亞發展智慧農漁業

2025/4/10 22:42（4/10 23:01 更新）
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台灣廠商參與羅馬尼亞綠能與環保專業展覧會。羅馬尼亞Romcarbon總經理黃良能（左1）與董事伍惠慈（左2）、茂迪總經理葉正賢（左3）、駐斯洛伐克代表李南陽（左4）、景欣能源董事長楊景隆夫婦（右3、4）、工研院綠能與環境研究所副主任黃朝揚（右2）及布加勒斯特台貿中心任范嘉玲主任（右1）皆出席。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年4月10日
台灣廠商參與羅馬尼亞綠能與環保專業展覧會。羅馬尼亞Romcarbon總經理黃良能（左1）與董事伍惠慈（左2）、茂迪總經理葉正賢（左3）、駐斯洛伐克代表李南陽（左4）、景欣能源董事長楊景隆夫婦（右3、4）、工研院綠能與環境研究所副主任黃朝揚（右2）及布加勒斯特台貿中心任范嘉玲主任（右1）皆出席。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年4月10日
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（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）因應全球供應鏈重組，台廠布局羅馬尼亞，發展智慧農業與漁業養殖。駐斯洛伐克代表李南陽表示，當前世界經貿秩序動盪，將持續協助業者因應並開發市場。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽本週訪問羅馬尼亞首都布加勒斯特，與布加勒斯特台貿中心主任范嘉玲，一同訪視參加羅馬尼亞綠能與環保專業展覽會，並與工研院、台灣廠商茂迪與景欣能源交流中東歐市場經營環境及商機開拓。

參展廠商茂迪總經理葉正賢、景欣董事長楊景隆皆表示，現已在中東歐區域合作設置葡萄園太陽光電智慧農業計畫，成功協助因應氣候變遷及提高產量，未來將逐漸擴展到其他歐盟市場。

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此外，台商也與當地業者合作發展智慧漁業養殖，希望將最先進的魚電共生科技帶進該區域，相信有助未來市場拓銷及雙邊經貿合作。廠商表示，感謝駐斯代表處的經驗分享，有助他們了解經商市場與經營策略。

李南陽強調，在當前世界經貿秩序動盪與非紅供應鏈重組的情況下，代表處將持續協助業者因應與開發市場。（編輯：唐佩君）1140410

李南陽
台灣協助羅馬尼亞新創發展 深化台羅產業合作駐斯洛伐克代表演講 強調台灣為中東歐可信賴夥伴
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