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馬克宏：川普高關稅喊卡只是暫時 歐洲仍須自保

2025/4/11 15:37
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美國對歐洲聯盟（EU）關稅降至10%只是「暫時性、很脆弱」，因此歐洲必須「動員一切可用的資源自我保護」。

法新社報導，在美國總統川普無預警宣布暫停對歐盟加徵關稅後，馬克宏在社群平台X上說：「我們必須與歐盟執行委員會（European Commission）共同展現強健的一面，歐洲必須繼續制定所有必要的反制措施。」

川普上週宣布對全球祭出對等關稅，歐盟面臨的稅率是20%，歐盟執委會已在準備因應，但也表明會傾向避免報復。

川普的懲罰性對等關稅措施導致全球市場陷入混亂，他後來在9日宣布對幾乎所有經濟體暫緩90天實施，包括歐盟、日本等數十個經濟體如今面臨10%基準關稅，但中國例外。

馬克宏表示，歐盟必須避免產品「源於第3國」，因為這可能會「導致我們的市場失衡」。

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馬克宏說，歐盟執委會的目標「很簡單：透過談判取消這些不公平的關稅，並且達成平衡的協議」，因為這3個月的停頓意味著「我們在大西洋兩岸及其他地區的所有企業都將面臨90天的不確定性」。

他說：「我們有權爭取：我們國家的就業和生計正處於險境。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140411

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