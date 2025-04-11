加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆案 總公司與承包商等10人交保
首頁 / 國際

捷克2024年新生兒8.4萬創新低 結婚減少離婚增加

2025/4/11 20:24（4/11 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
據捷克統計局發布的最新數據，2024年捷克僅有約8.4萬名新生兒出生，創下歷史新低。圖為捷克人在布拉格的公園推嬰兒車散步。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月11日
據捷克統計局發布的最新數據，2024年捷克僅有約8.4萬名新生兒出生，創下歷史新低。圖為捷克人在布拉格的公園推嬰兒車散步。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格11日專電）據捷克統計局發布最新的數據，2024年捷克僅有約8.4萬名新生兒出生，創下歷史新低。去年結婚人數也減少，離婚數則增加。

捷克統計局報告指出，去年捷克有8.4萬名新生兒出生，死亡人數則達11.2萬人，顯示捷克的人口自然增長呈現負成長。

儘管如此，外來人口移入使捷克去年增長8900人，將總人口數推升至1090.95萬人，是自第二次世界大戰結束以來最多人口。

捷克人口成長主要為烏克蘭人移入，儘管去年移民人口僅增長約3.6萬人，比2023年少近6萬，但統計局指出，這仍遠高於俄烏戰爭前的數量。

針對新生兒數量減少，根據查理大學地理人口學系主任科措爾科娃（Jiřina Kocourková）表示，這種下降在過去3年尤為明顯，出生率下降主因包含生育條件的變化、男女延後成為父母的時間，以及育齡女性年齡結構的變化。

科措爾科娃表示，捷克在1990年代的出生率也很低，這與共產政權結束有關，「當時年輕人可以自由選擇人生方向，而不一定要成為父母」，此情況在後來20年慢慢有所改善。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

科措爾科娃說，至於夫妻延後生育，原因包括經濟變化、個人主義興起，例如女性受教育程度的提升，使女性組建家庭的時間延遲。「對於許多夫妻來說，先建立經濟基礎變得越來越重要，然後才考慮是否要生孩子。過去生育比較憑直覺，現在則是經縝密計劃，例如住房和就業保障。」

統計局數據顯示，2024年僅有4.45萬對夫妻結婚，較2023年下降8%；離婚數則增加，達到2.08萬起，年增7%。據統計，人們通常在結婚4至7年後離婚，其中約6成的離婚夫婦都有未成年子女，離婚影響約1.9萬名未成年子女。（編輯：唐聲揚）1140411

#俄烏戰爭
#捷克
#新生兒
#第二次世界大戰
第二次世界大戰
英國航艦將赴印太之際 軍事首長睽違10年訪中學者蔡斯深耕美歐關係40年 籲國際聯合反制美中貿易威脅【專訪】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：