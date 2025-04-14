大阪世博開幕第2天 空中飛行車首度展示飛行

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（中央社東京14日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）進入第2天，此次世博會的看點之一「空中飛行車」今天首度於會場展示飛行，駕駛在飛行途中多次「雙手騰空」，讓參觀民眾相當驚訝。

大阪關西世博昨天開幕，集結158個國家與地區參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期達半年，持續到10月13日。

讀賣電視台（ytv）報導，被視為次世代交通工具的「空中飛行車」原定在開幕當天展示飛行，卻因為天候不佳而取消，不過今天「空中飛行車」順利升空。

今天展示飛行的「空中飛行車」為日本公司丸紅使用美國企業LIFT Aircraft製作且可乘載1人的車體HEXA，塗裝為白色、藍色、紅色圓形色塊相間，也就是這次世博會的代表色。

這輛飛行車今天上午11時左右，在駕駛員雙手騰空、未觸碰操縱桿的情況下，藉自動駕駛功能離開地面，並在世博會場的起降區域內離地約10公尺的上空飛行約10分鐘。

駕駛員在飛行期間也曾使用操縱桿控制方向，後來飛行車降落時，也在駕駛員雙手騰空的狀態下順利降落。

展示飛行結束後，觀賞的民眾也紛紛鼓掌表示讚賞。相關單位原本計劃在展覽期間使用「空中飛行車」載運一般乘客，不過因為取得安全性相關認證耗時等原因，這屆世博會僅實施不載客的展示飛行。

HEXA的展示飛行期間預計到6月8日，實施時間以週六與週日為主。而其他企業的空中飛行車也預計在會場附近展示飛行。

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共同社報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天宣布，昨天開幕日共11萬9000人入場參觀。

另外，參展國與地區以及國際機構輪流舉辦活動的「國慶節」或「特別日」今天開始，並由土庫曼「打頭陣」。主辦單位希望藉由這些活動，讓參觀民眾更加了解各參展者的文化。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140414