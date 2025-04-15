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俄羅斯：烏克蘭無人機狂轟庫斯克 1死9傷

2025/4/15 15:25
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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，烏克蘭部隊使用逾百架無人機攻擊位於邊界的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，造成1名老婦死亡及9人受傷，當地行政中心部分建築物起火。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，一夜之間，庫斯克地區有109架無人機遭擊落，不過俄方僅公布摧毀多少架無人機，並未說明烏克蘭出動多少架無人機。

庫斯克地方政府在通訊應用程式Telegram發文表示：「庫斯克一夜之間遭敵方大規模襲擊。」

「不幸的是，一名85歲婦女去世。」

庫斯克代理市長科特亞羅夫（Sergei Kotlyarov）在Telegram表示，一棟多層樓公寓因無人機攻擊受損，多戶住宅起火。他補充說，居民已被疏散至附近一所學校。

當地政府發布一棟多層公寓大樓的照片，大樓窗戶被炸毀，外牆遭火噬。據稱無人機還攻擊一間停放救護車的車庫，造成11輛車受損。

俄烏雙方均否認在戰爭中以平民為目標。這場戰爭是3年多前俄羅斯全面入侵烏克蘭引起，衝突中已有數千平民喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。

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庫斯克與俄羅斯其他與烏克蘭接壤地區，經常遭到烏軍的空中與地面攻擊，烏軍聲稱他們的目標是削弱俄羅斯的整體戰爭計劃。

烏軍去年跨境入侵庫斯克地區，庫斯克市是當地行政中心。儘管俄軍現已收復大部分失地，但烏軍仍駐紮在庫斯克部分地區。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140415

庫斯克
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