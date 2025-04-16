加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
抽血就能揪出阿茲海默症 北榮研究準確率93%助及早治療
首頁 / 國際

歐英峰會下月登場 雙方防務協議恐因漁業議題陷僵局

2025/4/16 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）與英國下月將召開峰會，隨著川普重返白宮，美國對於北大西洋公約組織（NATO）以及保護歐洲的承諾蒙上陰影。歐盟和英國期待雙方防務安全協議成為峰會重點。

法新社報導，歐英峰會將於5月19日在倫敦登場，意味著開啟後脫歐時代多年爭執新篇章的契機，也是英國首相施凱爾（Keir Starmer）誓言「重啟」英歐關係的一環。

不過，在法國主導下，若干歐盟國家試圖將開啟雙方防禦談判與其他領域的協商掛鉤，其中漁業議題是一大癥結點。

一位外交消息人士說：「絕大多數成員國都支持在峰會期間簽署這項夥伴協議，但法國的立場比較多是基於自身利益考量。」

歐盟執委會預計今天向歐盟成員報告談判新進度。

漁業談判曾經是英國脫歐談判中最棘手的議題，如今再度登上英歐外交議程，因為允許歐洲漁船進入英國水域的協議即將於2026年到期。

法國與歐盟其他北海周邊國家希望能延續現有協議，但英國迄今並不情願。

儘管漁業在英國經濟所占比例甚微，仍牽動英國民眾的歷史情感，政治人物們也支持這個島國過去輝煌的航海探險史。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）特別顧問麥雅爾（Sebastian Maillard）指出，若在英格蘭5月1日舉行地方選舉前，向法國讓步，恐怕會引發不滿。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一方面，巴黎當局認為延長協議是英國釋出善意的必要象徵。畢竟英國也希望在脫歐後貿易協議中的其他條款爭取更有利的條件，以提振停滯的經濟。

一位法國外交官說：「我們樂見5年前選擇脫歐的英國，如今想要向歐洲靠攏。我們現在可以在變動的戰略與經濟局勢下，建立符合彼此利益的正面議程…我們也期待聽到英國方面準備做出哪些承諾。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140416

#法國
#施凱爾
#北大西洋公約組織
#英國
#歐洲聯盟
施凱爾
英國會通過緊急法案 政府將接管中資英國鋼鐵公司英日首相通話 英相感謝日本支持援烏志願者聯盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：