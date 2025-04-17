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川普要求哈佛提交外籍生資料 否則喪失國際生招收權

2025/4/17 14:07
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府今天再對哈佛大學出手。國土安全部表示，如果哈佛未能滿足政府的要求，提交部分簽證持有人的資訊，就將失去招收外國學生的資格。

總統川普還說，哈佛大學是個「笑話」；哈佛拒絕接受外部政治監督後，就該失去政府研究合約。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天還宣布，終止對哈佛大學提供兩項總額超過270萬美元的國土安全部補助金。

諾姆說，她已致函哈佛大學，要求該校在4月30日之前，提供她所謂哈佛外籍生簽證持有者的「非法和暴力活動」紀錄。

諾姆在聲明中表示：「如果哈佛大學無法證明其完全遵守通報義務，將失去招收外籍生的特權。」

哈佛大學發言人表示，學校已知悉諾姆關於「取消補助金和審查外國學生簽證」的信件。

發言人表示，哈佛大學堅持本週稍早所發表的聲明，即「不會放棄其獨立性或放棄其憲法權利」，同時也將遵守法律。

2023年10月，巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子對以色列發動致命攻擊。美國盟友以色列為此對加薩發動毀滅性軍事攻擊，引發美國各大院校發動校園示威，抗議以軍的攻擊行動，川普政府即揚言要削減各大學的聯邦資金。

川普將這些抗議者視為反猶太主義以及同情哈瑪斯的外交政策威脅。包括一些猶太團體在內的抗議者表示，川普政府錯誤地將他們對巴勒斯坦權利的倡議以及對以色列在加薩行動的批評，與支持極端主義和反猶混為一談。

川普政府也試圖驅逐一些外籍抗議者，並已撤銷了數百人的簽證。

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川普今天在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「哈佛大學如今甚至稱不上是一所像樣的學府，也不該再被列入世界一流大學或學院名單。」

「哈佛就是一個笑話，教授仇恨和愚蠢，不應該再獲得聯邦資金。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140417

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