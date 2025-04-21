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薩爾瓦多提議以委移民換政治犯 委內瑞拉批虛偽

2025/4/21 16:01
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（中央社卡拉卡斯20日綜合外電報導）委內瑞拉總檢察長沙柏今天表示，薩爾瓦多總統布格磊的提議「虛偽」。布格磊提議用被美驅逐並監禁於薩國的252名委內瑞拉移民交換遭委國關押的「政治犯」。

綜合法新社和路透社報導，布格磊（Nayib Bukele）在社群媒體X向馬杜洛（Nicolas Maduro）提出「一項人道主義協議」，也就是薩國把自美國接收的252名委內瑞拉人全數遣回委國，交換條件是委方自境內「數以千計」政治犯中釋放並交出252人。

沙柏（Tarek William Saab）在聲明中表示：「我立即要求提供所有被拘留者的完整名單，包括他們的身分和司法狀態，以及每名人質的生存證明和醫療報告。」

他還要求了解他們被控的罪行，是否出庭受審，是否有機會獲得法律顧問協助，以及是否獲允與家人聯繫。

沙柏抨擊布格磊的提議，並指控薩爾瓦多非法拘留252名委內瑞拉人。

美國人質問題特使柏勒（Adam Boehler）則在社群媒體X發文說，他樂見這項舉措，還說布格磊提出的交換名單中，有近50名被拘留者擁有他國國籍，其中10名是美國人。

美國總統川普政府上個月將至少200名委內瑞拉人從美國驅逐至薩爾瓦多，指控他們是委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的成員。

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委內瑞拉政府表示，委國沒有政治犯，被監禁者均被判有罪。然而，非政府組織聲稱，有800多人因政治因素遭拘留。

沙柏敦促國際組織呼籲薩爾瓦多立即釋放這些委內瑞拉人。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140421

布格磊
薩爾瓦多關美驅逐移民 宗教領袖籲勿淪為關達那摩2.0薩爾瓦多向馬杜洛提議：用遭美驅逐移民換政治犯
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