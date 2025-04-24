中國央行行長出席世銀會議 是否與美財長會面引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中美關係因關稅戰而動盪之際，傳出中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝已經抵達美國，將出席國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的春季會議，外界關注是否會與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面並談論關稅議題。

IMF和世界銀行春季會議本週（21日至26日）在美國華盛頓舉行，邀集各國央行行長、財政與發展相關部會首長、私人機構高層、民間代表以及學者等，討論全球經濟情勢。美國的對等關稅議題，成為今年會議的焦點之一。

據星島日報報導，中國央行行長潘功勝已抵達華盛頓，出席會議。貝森特日前表示，不排除在會議期間與潘功勝會面。

貝森特接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，如果中國「認真」致力於減少自身經濟對製造業出口的依賴，這將是達成協議的「絕佳機會」。美國媒體日前報導，貝森特最近在一場閉門會議上指稱，他預期美中關稅戰很快就會降溫。

透過 Google News 追蹤中央社

貝森特近期的諸多發言，也令外界「有所期待」。若兩人藉由此次會議會面，將是關稅戰爆發以來，美中兩國高層首度的對話，可能為陷入僵局的關稅戰帶來一絲曙光。

美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%，北京則將美國商品的關稅稅率提高至125%以示報復。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140424