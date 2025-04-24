加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

波音：美國關稅影響 中國停止接收新飛機

2025/4/24 12:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約23日綜合外電報導）航空業巨擘波音公司（Boeing）執行長今天證實，受到中美貿易戰影響，中國已停止接收新飛機。

法新社報導，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）接受CNBC訪問時表示，中國客戶「因為關稅而停止接收飛機」，還說如果這種情形持續下去，波音很快就會把這些飛機推銷給其他航空公司。

儘管波音今天公布的業績穩健，但川普總統與中國等國的貿易衝突，仍對這個美國主要出口商帶來問題。

歐特柏格表示，波音計劃2025年對中國交付約50架飛機，還說波音不會「等太久」才將這些飛機交付給其他客戶。

歐特柏格說：「我不會讓此事影響我們公司的復甦，如果客戶想要這些飛機，我們會給他們機會。」

「這是我們願意做的，但如果不行，我們就會重新銷售這些飛機。」

過去一天，川普和政府高層官員對與中國貿易協定發表了較為樂觀的言論。

但財政部長貝森特（Scott Bessent）今天告訴記者，華盛頓「尚未」就關稅問題與北京進行談判。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐特柏格在與分析師的電話會議上表示，波音與白宮在貿易方面的接觸「非常活躍」。

歐特柏格說，「我無法預測」貿易談判的進程，但「我們確實聽到一些跡象顯示將透過談判達成解決方案…我只是不知道具體時間」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140424

#川普
#波音
#華盛頓
#白宮
#中美貿易戰
#貝森特
#歐特柏格
川普
美媒：白宮證實 川普考慮豁免部分汽車關稅馬斯克淡出效率部 川普內閣傳準備好重拾決策權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：