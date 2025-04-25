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剛訪柬埔寨 泰國總理高燒住院

2025/4/25 13:50
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（中央社曼谷25日綜合外電報導）泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Huangsap）今天說，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）剛結束柬埔寨正式訪問，返國後不久便發高燒住院。

法新社報導，貝東塔本週前往柬埔寨訪問兩天，期間會晤柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet），討論打擊網路詐騙和空氣汙染等議題的跨境合作。

兩位領袖也討論如何以東南亞國家協會（ASEAN）作為平台，與美國總統川普就貿易關稅談判。

吉拉育在今天上午發出的聲明中說：「總理（貝東塔）返國後發高燒，然後去看醫生。醫生建議她住院徹底檢查。」

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他還說，貝東塔今天的行程將延後或委派副手參加，包括原定與電商蝦皮（Shopee）執行長馮陟旻（Chris Feng）和英國前首相布萊爾（Tony Blair）會面。

貝東塔的丈夫彼多（Pidok Sooksawas）在社群平台Instagram發文，顯示貝東塔在病床上休息。他寫道：「妳誰的話都不聽。妳的身體已在警告妳受不了。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140425

#Instagram
#貝東塔
#柬埔寨
#泰國
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