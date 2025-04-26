盜用他人名義捐款自肥 美前眾議員桑托斯判刑7年

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國共和黨籍前聯邦眾議員桑托斯（George Santos）因盜用他人名義捐款自肥，過著豪奢生活，去年被逐出國會，名譽掃地，他今天遭判處7年有期徒刑。

法新社報導，現年36歲的桑托斯先前承認犯下電信詐欺及盜用他人名義，在擔任議員時精心設計騙財，因而面臨至少2年有期徒刑，最重22年。

檢察官杜然（John Durham）說：「他承認多年來厚顏無恥地犯下一連串罪行。他盜用競選活動捐款人的名義和財務資訊，未經授權地將獻金轉移到他的陣營和個人名下。」

杜然還說：「他甚至找上有認知障礙和失智的老人。」

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紐約州中伊斯力普（Central Islip）聯邦地區法院法官賽柏特（Joanna Seybert）對桑托斯判刑7年3個月。

賽柏特去年8月下令桑托斯償還超過37萬美元（約新台幣1200萬元），但檢方說他尚未支付。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140426