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世銀總裁：開發中國家應迅速與美達成貿易協議

2025/4/26 17:30（4/26 17:43 更新）
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圖為越南一處貨櫃港口。（路透社）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）今天向法新社表示，開發中國家應該「儘早」與美國迅速達成貿易協議。

彭安杰是在世界銀行與國際貨幣基金（IMF）的春季會議上接受法新社訪問。今年的會議壟罩在總統川普反覆不定的關稅不確定性陰影下。

彭安杰說，世界銀行一直建議開發中國家迅速與美國達成協議，之後再把注意力放在削減貿易壁壘與促進區域商品流動上。

他說：「你必須儘早就貿易體系與美國談判。如果有所延遲，每一個人將受到傷害。」

川普的關稅措施擾亂金融市場，導致波動性上升，引發投資人與消費者不安。

自從1月重返白宮以來，川普就對大多數國家實施10%的「基準」關稅，對中國課徵更高的關稅，也對包括鋼鋁與非在美國製造的汽車等領域，加徵25%的特定產業關稅。

他也對數十個國家課徵更高的關稅，指控這些國家與美國存在不公平的貿易平衡。這些關稅之後暫停實施。

彭安杰也回應美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週稍早對世界銀行的批評。貝森特批評中國的開發中國家地位「荒謬」，並呼籲彭安杰與國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）「贏得政府的信任」。

彭安杰提到貝森特對中國的評論時說，「我不覺得他是錯的」。

他說：「一個像中國這樣規模與能力的國家，到了一定時候就不該再接受國際復興開發銀行（IBRD）的貸款。」國際復興開發銀行是世界銀行的一個分支機構，主要向中等收入國家提供貸款。

此舉將需要由成員國組成的世銀執行董事會的支持。

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彭安杰說，中國去年向國際復興開發銀行貸款約7.5億美元，同時也支付國際復興開發銀行數十億美元以償還債務並提供捐款。

他說：「我的看法是，我已經把數字降低到7.5億，我正在想辦法與中國交涉，把數字降得更低。我希望達成這件事。這是我正在與中方談論的事。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1140426

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