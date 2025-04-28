加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南海緊張局勢升高 菲、紐將簽署軍隊互訪協定

2025/4/28 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）在菲中南海緊張局勢升高之際，菲律賓與紐西蘭將於本週簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），允許雙方軍事部隊進入對方的領土參加聯合軍事演習及其他軍事合作活動。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）今天發布聲明宣布，她將於本週前往馬尼拉，與菲律賓政府簽署SOVFA，讓兩國軍隊可以更緊密地合作。

柯林斯稱，這道協定將為兩軍交往制定法律框架，促進雙方在各自領土內的合作、活動和演習。

她並說，訪菲期間將會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以及菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。

柯林斯表示，紐西蘭致力於重振與區域夥伴之間的安全關係，共同維護以法治為基礎的國際秩序。

菲律賓與紐西蘭是於菲中南海對抗持續升溫之際，準備簽署SOVFA。

菲律賓國防部於2月20日就已宣布與紐西蘭完成SOVFA協商。當時，菲方指控中國人民解放軍直升機18日於南海空域逼近菲律賓公務飛機，危及機上人員的安全。

最近，中國海警與菲律賓軍方、海岸防衛隊等單位，又先後在南海的鐵線礁（菲稱希望礁群）插國旗宣示主權。

菲律賓分別1998年與美國簽署軍隊互訪協定（VFA），2007年與澳洲簽署SOVFA，去年7月又與日本則簽署相互准入協定（RAA）。

google news透過 Google News追蹤中央社

上個月，菲律賓國防部宣布與加拿大SOVFA協商，預定年內簽署。

紐西蘭近來持續加強與區域夥伴在印度太平洋地區的安全合作，以促進法治秩序、貿易和投資，菲律賓則因中國在南海的持續擴張而積極與理念相近國家締結防衛合作關係。（編輯：高照芬）1140428

#小馬可仕
#南海
#紐西蘭
#菲律賓
#國防部
#柯林斯
#鐵歐多洛
柯林斯
紐西蘭7月起監管太空基礎設施 避免遭外國干擾中國軍艦海上演習 紐西蘭：遵義號驅逐艦發射實彈
小馬可仕
菲否認中國控制鐵線礁 籲遵守宣言維持南海現狀菲律賓將核發數位游牧簽證 刺激觀光與經濟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：