西班牙葡萄牙幾乎全面恢復供電 當局調查大停電原因

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（中央社馬德里/里斯本29日綜合外電報導）伊比利半島的西班牙和葡萄牙昨天發生全國性大停電後，今天大部分地區已恢復供電，當局正在調查造成這次突發性大停電的原因。

根據法新社和路透社的報導，電力營運商REE今天表示，西班牙本土超過99%地區已恢復供電。

REE表示，當地時間上午6時，發電量21.26MW（千瓩），99.16%地區電力已恢復。西班牙和葡萄牙昨天雙雙在格林威治時間10時33分發生大停電。

電力營運商REN今天也表示，葡萄牙供電已恢復正常。REN發言人告訴法新社：「全國輸電網路的變電站已全面恢復運作。我們現在可以確認，電網已完全穩定。」

西班牙的學校和辦公室重新開放，大眾運輸恢復運行，交通壅塞情況緩解，許多醫院的電力供應也恢復，其餘則依賴發電機運作。

葡萄牙政府也說，醫院已恢復運作，機場重新開放，里斯本的地鐵恢復營運，列車恢復行駛。

西班牙電力營運商REE表示，今天上午幾乎已經可以滿足全國的電力需求；葡萄牙營運商REN則表示，昨天深夜，國內所有89座變電站已全面恢復運作。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨晚表示，中午時分的短短5秒間，電力突然短少15GW（百萬瓩），相當於全國6成電力需求。

REE營運主管普利艾托（Eduardo Prieto）昨晚告訴媒體，電網不穩定導致穿越庇里牛斯山的西法電力互聯網絡中斷，進而拖垮西國電網。法國部分地區昨天也發生停電。

西班牙「國家報」（El Pais）報導，西班牙國家氣象局（Aemet）澄清，伊比利半島昨天發生大停電期間，氣象站網絡並未偵測到「任何不尋常的大氣或氣象現象，或氣溫出現急劇變化」。

昨天有些資訊指出，前述因素是造成電網故障的可能原因，但西班牙國家氣象局一名發言人強調，氣象局並未發現任何這類現象。

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西班牙是歐洲最大再生能源生產國之一，但昨天的突發性大停電引發外界質疑，太陽能和風能供電不穩是否增加系統的脆弱性。

能源分析師和公共政策專家坎普（John Kemp）指出：「這個地區的風能和太陽能滲透率是全球最高的地區之一，因此這次停電將成為再生能源對電力穩定性與大範圍停電後恢復供電的研究個案。」（譯者：劉淑琴、洪培英/核稿：楊昭彥）1140429