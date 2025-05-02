日本秋田風機葉片掉落 1人在附近昏倒後死亡

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本秋田市海濱公園今天上午有1座風力發電機的葉片掉落。現場附近有1名老翁昏倒在地，隨後被確認死亡。由於死者頭部受傷，警方正在調查他的死因是否與掉落的葉片有關。

日本放送協會（NHK）報導，日本警方表示，有人在今天上午10時30分左右報警稱，秋田市新屋町的新屋海濱公園「有風力發電機的葉片掉落」。

當地警消指出，有1名住在秋田市新屋元町的81歲老翁昏倒在現場，且頭部受傷，他在失去意識的狀況下被送往市內的醫院治療，但後來宣告不治。

NHK的直升機今天下午2時左右，從現場上空拍攝到的影像顯示，有1座3片葉片的風機，其中1片葉片從根部斷裂，而且有破裂的葉片落在地面的道路上。

秋田地方氣象台指出，秋田市當時接獲強風注意報，今天上午8時前曾觀測到最大瞬間風速每秒23公尺。

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秋田縣政府表示，事發現場的風機2009年起開始運轉，由總部位在東京的「櫻風力公司」所設置，2010年12月也曾發生葉片斷裂且掉落的事故，當時並未造成人員受傷。這間公司負責維修後，風機持續運作。

另一方面，每2年法定檢查與定期檢查等保養作業，則由「日立電力解決方案公司」位在秋田縣的營業據點承包。日立電力解決方案公司回應NHK訪問時表示，「目前正在現場確認」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140502