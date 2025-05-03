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金融時報：美共和黨議員致函SEC 要求將25家中企下市

2025/5/3 16:42
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）據英國「金融時報」報導，2名美國共和黨國會議員要求美國證券管理委員會（SEC）將阿里巴巴等25家中國企業自美國證交所下市，因為他們與解放軍有關聯，恐危及美國安全。

路透社報導，「金融時報」（Financial Times）提及的2位議員，分別是聯邦眾議院中國委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）及聯邦參議院老齡化特別委員會（Special Committee on Aging）主席史考特（Rick Scott），兩人據稱聯名致函美國證券管理委員會主席艾特金斯（Paul Atkins）要求對這些中企採取行動。

被點名的公司還有中國網路搜尋引擎巨擘百度、電商平台京東，以及熱門社群媒體平台微博。

根據報導，兩名議員與在信中表示：「這些實體一方面從美國投資人的資本得利，另方面卻促進中國共產黨的戰略目標、支持其軍事現代化及對人權的嚴重侵犯，...（這）對美國投資人構成無法容許的風險。」

兩人還說，無論這些中企表面看起來多麼商業化，「最終都會用於服務邪惡的國家目的」。

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兩人指出，美國證券管理委員會可依照「外國公司問責法」（Holding Foreign Companies Accountable Act）賦予的權限和工具，將這些中企暫停交易與強制下市。

目前有100餘家中企在美國掛牌，合計市值約1兆美元。自從美中兩大經濟體開打以牙還牙的貿易戰後，投資人再度擔憂這些中企可能被迫下市。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1140503

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