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白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

2025/5/12 23:11
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮新聞秘書李威特今天表示，有關阿拉伯國家卡達提議贈送美國國防部1架波音飛機作為總統座機，川普政府將依法行事，也不擔心卡達可能要求某種回報。

路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）接受美國福斯新聞台（Fox News）訪問時表示：「卡達政府熱情提議捐贈1架飛機給美國國防部，相關法律細節仍在努力解決。」

1名聽取過相關簡報的消息人士昨天告訴路透社，川普（Donald Trump）政府有意接受卡達王室贈送1架美國波音公司（Boeing）747-8型飛機作為禮物，且這架飛機將改裝為呼號「空軍一號」（Air Force One）的美國總統座機。這將會是美國政府收受過最昂貴的禮物之一。

李威特受訪時強調，川普政府對於任何捐贈都是以完全合法方式處理，「我們承諾以最大透明度行事，也將繼續這麼做」。

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當李威特被問到，白宮是否擔心卡達可能因此要求某種回饋，她回答：「一點也不。因為他們了解川普總統，他們知道他只會在顧及美國大眾利益下才會行動。」

根據上述消息人士說法，卡達贈送的這架飛機最終要等到川普卸任後才會捐給他的總統圖書館。1架全新的747-8型商用飛機要價約4億美元（約新台幣121億元）。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140512

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