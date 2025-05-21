美政府遣送越緬移民至南蘇丹 法官警告違反命令

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（中央社波士頓20日綜合外電報導）美國聯邦法官今天下令川普政府不得讓一批正被遣送至南蘇丹的移民脫離美國移民當局的拘留，因為他們似乎是在當局違反法院命令的情況下被驅逐。

路透社報導，美國波士頓聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）在緊急召開的線上聆訊中表示，雖然他不會下令飛機折返，但美國國土安全部可以採取此措施以遵守他的命令。

墨菲警告說，如果他發現官員違反他之前下達的命令，也就是禁止迅速遣送移民至非原籍國，導致移民無法提出可能面臨酷刑或迫害的疑慮，這些官員可能會被控刑事藐視法庭罪。

墨菲對美國司法部律師培瑞斯（Elianis Perez）表示：「我有充分理由相信，有人已違反我頒布的初步禁制令。」

這位由民主黨籍前總統拜登任命的法官表示，所有受禁制令保護、正前往南蘇丹的移民，必須繼續由政府拘留，等待明天進一步的聆訊。

他說，負責監督美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）的國土安全部，可以用多種方式遵守命令，包括讓這些移民在飛機降落後繼續留在停機坪上的飛機裡。

墨菲說：「我不會對國土安全部拘留他們的地點設限，如果他們想讓飛機返航，也可以這麼做。」國土安全部未回應置評請求。

法新社提到，根據法庭文件及媒體報導，美國移民官員已開始將緬甸和越南籍等約12名東南亞移民遣送至南蘇丹。

移民律師表示，這次遣送行動違反先前的法院命令，並指出，上次因媒體報導移民官員試圖將這些移民遣送至利比亞和沙烏地阿拉伯，他們於5月7日提出緊急聲請。

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訴狀指出，法院當時支持原告，「這些男子在基地停機坪的巴士上停留3至4小時後，最終被送回移民拘留中心」。

訴狀還提到，本週南蘇丹一份有缺陷的和平協議破裂，名為N.M.的緬甸籍人士被遣送到一個「正要再度全面爆發慘烈內戰的國家」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140521