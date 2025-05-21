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梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」 未著墨中國

2025/5/21 17:29
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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）新教宗良十四世迄今未公開談論梵中關係，香港樞機周守仁日前稱良十四世多次訪中、認同前教宗方濟各對中路線。不過，梵蒂岡官網19日刊出新教宗熟悉亞洲的專文，詳述良十四世與菲、印、日、印尼的淵源，未特別提到中國。

原名普瑞弗斯特（Robert Prevost）的教宗良十四世（Pope Leo XIV）具法、義、西等歐洲血統，又擁有美國、秘魯雙重國籍，被輿論認為是最具跨域代表性的教宗。

梵蒂岡官方新聞義文版19日刊出一篇「普瑞弗斯特神父在亞洲」，談論教宗良十四世在擔任天主教奧斯定會（Augustinians）總會長期間，行跡遍及菲律賓、日本、印尼、印度，因此新教宗對亞洲並不陌生，是一位「善於傾聽和對話的溫暖之人」。

香港樞機周守仁16日接受香港公教報專訪時表示，良十四世曾不只一次到訪中國，了解中國文化與情況，據他所知「良十四世認同教宗方濟各對中國的路線」。周守仁說，他贈送良十四世一尊佘山聖母像，懇請勿忘中國教會及人民，教宗點頭示意，「我相信他會樂意延續教宗方濟各（對中國）的相關方向。」

不過在梵蒂岡新聞這篇首揭教宗熟悉亞洲的報導中，僅詳述良十四世2003年訪問印尼，2004與2006年訪問印度，2010年訪問菲律賓，5度訪問南韓，及曾訪問日本長崎悼念原爆受害者；全文並未著墨良十四世與中國的互動。

這與前教宗方濟各（Pope Francis）時期的亞洲觀點有顯著不同，耶穌會出身的方濟各，每提到亞洲必以中國為核心議題，方濟各除曾直言自己熱愛中國、想訪問中國，在方濟各喪禮儀式中誦讀經文的外語，也僅有中文被選為代表亞洲的語言。

梵蒂岡新聞訪問眾多亞洲地區神父，談論先前對良十四世的印象。在菲律賓服務的神父班多伊（Dante M. Bendoy）說，良十四世2010年訪菲時熱情與謙遜的態度，給他留下不可磨滅的印象。

印度神父阿拉塔拉（Stephen Alathara）說，良十四世在印度留下的印象是仁慈、樸實且很能適應當地環境，大家都認為良十四世是善於傾聽對話的人，「令眾人印象最深刻的是，教宗在聖體敬禮時花了極長時間默禱。」

報導指出，良十四世2004、2006年兩度訪問印度，他曾去參觀奧斯定修會在當地設立的學校，與年輕人、孩童相處，也和教區信徒會面。阿拉塔拉說，「這些舉動顯示良十四世的傳教士精神，總是想了解實情、接觸人群，我們期盼良十四世以教宗身分再訪印度。」

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報導引述，印尼神父法旦（Father Jan Pieter Fatem）對良十四世2003年來訪印象深刻，盛讚其為靈修典範；在良十四世5度訪問南韓時會晤的修士則認為，良十四世很擅長溝通化解歧見。

在日本的神父Banks表示，「良十四世很關心奧斯定修會在日本的歷史，特別是在宗教迫害時期，有幾位成員殉道」；良十四世訪問長崎市紀念原子彈爆炸受難者時，情緒也很感傷，他的到訪總是給大家帶來希望。（編輯：高照芬）1140521

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