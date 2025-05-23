日本米價持續飆漲 官員拚最快6月上架降價米

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本米價居高不下，農林水產大臣小泉進次郎今天就釋出儲備米表示，最快6月初「在店鋪上架2000日圓（約新台幣426元）區間的產品」。

「朝日新聞」報導，根據農林水產省（簡稱農水省，相當於農業部）彙整，本月5日到11日之間，日本全國約1000間超市每5公斤平均米價漲到4268日圓（約新台幣910元），較前一週增加54日圓（約新台幣11元），是去年同期逾2倍。

關於米價居高不下，小泉今天在內閣會議後的記者會表示，日本政府將來釋出的儲備米，基本方針是透過簽約方式出貨，使米能以「（每5公斤）2000日圓區間的價格在店鋪上架」。

農水省過去一段時間，以競標方式持續釋出總計31萬公噸儲備米，而這些儲備米由開價最高的業者得標，因此有批評意見認為這與米價居高不下有關。

農水省將停止原本在5月底實施的第4次競標儲備米，正在協調改為與業者簽約的方式釋出儲備米。

小泉今天也在記者會上說明，改變成簽約方式已獲得財務省的理解，「可能最快在6月初，使儲備米能以2000日圓區間的價格在店鋪上架」。

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「日本經濟新聞」報導，日本首相石破茂本月21日在黨魁討論會中表示，將致力把店鋪的米價降至每5公斤3000日圓（約新台幣640元）區間。

共同社報導，日本總務省今天公布4月全國消費者物價指數，米類較去年同期大增98.4%，是1971年有可比較數據以來，創下的最大漲幅。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140523