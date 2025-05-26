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法國蔚藍海岸接連大停電 變電所疑遭縱火破壞

2025/5/26 06:59
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（中央社尼斯25日綜合外電報導）法國尼斯一個變電所驚傳失火，導致蔚藍海岸地區兩天內第2次發生大規模停電。當局將這起事故歸咎於遭蓄意破壞，已下令加強安全措施。

當局指出，最新這起火災造成尼斯市（Nice）西區約4萬5000戶停電數小時。副市長諾佛里（Gael Nofri）告訴法新社，尼斯機場也一度停電。

昨天一起類似的變電所縱火案導致坎城影展（Cannes film festival）閉幕日活動一度短暫中斷，主辦單位被迫啟動備用發電機，以維持活動進行。

法國檢方表示，他們已經啟動調查，並且針對兩個無政府主義團體今天聲稱「蔚藍海岸（Cote d'Azur）電力設施遭到攻擊是他們所為」展開調查。

尼斯市長艾斯楚斯（Christian Estrosi）在社群平台X發文表示：「我強烈譴責這些打擊我們國家的犯罪行為。」

「我們正將監控中心拍攝到的影像提供調查人員，未來幾天也會加強本市戰略性電力設施網絡的安全防護。」

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尼斯首席檢察官馬蒂內利（Damien Martinelli）表示，調查人員已著手調查，「以釐清損害情況和破壞手法」，同時警方正朝「有組織的集團進行縱火」偵辦。

警方表示，尼斯失火的變電所附近發現輪胎胎痕，而且有人闖入變電所內一個房間。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140526

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