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菲民團往南海辦和平演唱會 中國海警船尾隨添變數

2025/5/27 20:37（5/27 21:01 更新）
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菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦和平海上演唱會，27日途中遭2艘中國海警船尾隨。圖為中國3306號海警船。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦和平海上演唱會，27日途中遭2艘中國海警船尾隨。圖為中國3306號海警船。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
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（中央社記者林行健南海27日專電）菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟啟程前往中業島海域，準備舉辦和平海上演唱會，途中遭2艘中國海警船尾隨，為行程增添不確定性。

「這是我們的」（Atin Ito）預定28日在南海中業島海域舉辦「和平與團結演唱會」，透過歌聲以和平方式宣示菲律賓主權，菲、日、韓、印、馬等國都有歌手參與。

載著志工與藝人的海事訓練船「奧卡號」（Kapitan Felix Oca），25日從馬尼拉碼頭出發後，26日在菲律賓西部巴拉旺省（Palawan）艾尼島（El Nido）舉辦行前演唱會，27日清晨2時啟程前往中業島海域。

中業島是南沙群島第2大島，面積約0.4平方公里，現由菲律賓實際控制，隸屬巴拉旺省自由鎮（Kalayaan）管轄；中華民國、中華人民共和國都主張擁有中業島主權。

上午8時左右，「奧卡號」駛離菲律賓艾尼島大約40至42海里時，開始遭中國3306號和21549號海警船尾隨，分別與「奧卡號」保持大約3海里至5海里的距離。

「奧卡號」船長德拉克魯茲（Jorge Dela Cruz）推測，中方可能意在觀察「奧卡號」的動向。他擔憂中國海警船會在靠近中業島海域時對「奧卡號」採取激烈行為。

菲律賓海岸防衛隊派遣2艘船艦，一前一後全程保護「奧卡號」，並與中國海警船相互放送廣播試圖驅離對方，截稿時雙方未發生衝突或危險操作事件。

菲律賓軍方也派遣軍機，定期查看海上安全情況。

曾獲「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）的漁民巴倫（Roberto Ballon）痛心表示，中方的「阻攔、騷擾以及霸凌」，讓本已貧窮的菲律賓漁民更加困苦，而尾隨「奧卡號」的行為，更是在「西菲律賓海」反客為主。

自由鎮副鎮長當選人阿爾拜達（Maurice Albayda）則於26日的行前演唱會上說，西菲律賓海對菲律賓人來說，代表著糧食安全、能源安全，因此必須守護。

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「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域。

「這是我們的」聯盟表示，將會繼續前往中業島，如期舉辦海上和平演唱會。（編輯：田瑞華）1140527

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菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦海上和平演唱會，「奧卡號」雷達27日顯示遭2艘中國海警船尾隨。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦海上和平演唱會，「奧卡號」雷達27日顯示遭2艘中國海警船尾隨。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦和平海上演唱會，27日途中遭2艘中國海警船尾隨。圖為「奧卡號」船長德拉克魯茲（前）觀察海上動態。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
菲律賓民間團體「這是我們的」乘海事訓練船「奧卡號」25日啟程前往中業島海域，準備舉辦和平海上演唱會，27日途中遭2艘中國海警船尾隨。圖為「奧卡號」船長德拉克魯茲（前）觀察海上動態。中央社記者林行健南海攝 114年5月27日
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