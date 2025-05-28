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川普擬對俄羅斯實施新制裁 抨擊蒲亭正在玩火

2025/5/28 04:23
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）考慮對俄羅斯祭出新一波制裁的美國總統川普，警告俄國總統蒲亭他正在「玩火」。這是川普對蒲亭的最新抨擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）再度抨擊蒲亭（Vladimir Putin），顯示他對俄羅斯與烏克蘭和平談判卡關感到失望。俄羅斯幾天前動用數量創紀錄的無人機攻擊烏克蘭後，川普稱蒲亭「徹底瘋了」。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「蒲亭並未體認到，如果不是我，俄羅斯可能已經發生很多非常糟糕的事，我是指非常糟糕的事。他正在玩火！」

川普並未具體說明「非常糟糕」的事所指為何，也未提出任何具體威脅；白宮並未立即回應法新社的置評請求。

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根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普現正考慮最快本週對莫斯科實施新一波制裁，同時強調他仍可能改變主意。

川普25日告訴記者，他「絕對」有在考慮擴大制裁莫斯科。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140528

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華爾街日報：川普蒲亭關係生變 美考慮對俄制裁
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