台日觀光論壇辦在日相故鄉 李逸洋：象徵關係友好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真米子30日專電）第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，駐日代表李逸洋表示，在日本首相石破茂的故鄉舉辦論壇，意義特別重大，象徵台日關係友好。

台日觀光高峰論壇上午舉行意見交流會，駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、台灣觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、日台觀光推進協議會會長菰田正信、觀光廳參與田端浩等人與會。

故鄉是鳥取縣的日本首相石破茂昨晚特別在歡迎晚宴上致賀電表示，未來只需約3小時飛行，台日就能夠接觸彼此的美食、觀光、體驗與傳統文化，期盼鳥取與台灣的友好交流更加深化。

李逸洋上午受訪表示，在石破茂的故鄉舉辦台日觀光高峰論壇，表示石破非常重視台日關係，特別是去年參選自民黨總裁（黨主席）之前也曾訪問台灣，這次在日本首相的故鄉舉辦高峰論壇，意義特別重大，象徵台日關係相當友好。

李逸洋說，台灣與日本來往互動非常頻繁，根據民調，對於「台灣之外最喜歡的國家」，有高達76%台灣受訪者回答日本，排名第2的韓國只有4%，第3名的美國只有3%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，日本也是台灣觀光客源最多的國家，不過雙方呈現逆差。台灣去年到日本旅遊有604萬人，日本到台灣旅遊則是約131萬人，最主要因素是日圓貶值。不過，日圓近來呈現升值，應該會促進日本人到台灣觀光。

李逸洋表示，如果能夠把日本到台灣旅遊的人數提升到200萬，大概就是恢復到COVID-19疫情之前高峰的水準，希望以此為目標。（編輯：唐聲揚）1140530