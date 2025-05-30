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前紐約市警局局長克里克病逝享壽69歲 911事件率警方應對受讚譽

2025/5/30 15:54（5/30 16:06 更新）
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前美國紐約市警察局局長克里克29日病逝，享壽69歲。（路透社）
前美國紐約市警察局局長克里克29日病逝，享壽69歲。（路透社）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）前美國紐約市警察局局長克里克（Bernard Kerik）今天病逝，享壽69歲。他因在2001年9月11日恐怖攻擊事件中率領紐約警方應對危機，成為全國知名人物。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X宣布克里克逝世的消息，稱克里克在與疾病奮戰後辭世。

巴特爾讚揚克里克是「戰士、愛國者和美國歷來最勇敢的公職人員之一」。

2001年9月11日，蓋達組織（al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）手下的劫機犯挾持客機撞上世界貿易中心（World Trade Center）大樓時，時任紐約市警局局長正是直言不諱的克里克。這場攻擊造成近2750人喪生，包括23名紐約市警員。

事發後，克里克協助時任紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）帶領紐約度過危機，成了全美人民熟悉的人物。

911事件過後，克里克卸下紐約市警局局長一職，活躍於共和黨政治圈，2003年曾為時任總統小布希（George W. Bush）遠赴伊拉克協助培訓當地執法人員。

2009年，他承認犯下逃稅等重罪，名譽掃地。

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他被判處4年有期徒刑，2013年獲釋。

克里克2020年在川普第一次執政期間獲得總統特赦，後來在川普2020年敗選後，與朱利安尼聯手調查有關選舉舞弊的指控，並曾因涉嫌策劃2021年1月6日國會遇襲案試圖推翻選舉結果的相關控訴而被國會議員傳喚。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140530

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2004年12月3日，時任美國總統小布希（右）宣布，克里克（左）將成為新任國土安全部長。（路透社）
2004年12月3日，時任美國總統小布希（右）宣布，克里克（左）將成為新任國土安全部長。（路透社）
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