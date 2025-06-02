中國美國商會：北京並未阻止稀土出口

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）在美國高級官員抱怨中國未按照承諾取消貿易壁壘之際，中國美國商會表示，過去一週，中國已經開始逐步放寬對稀土出口的限制。

美國總統川普不滿中國違反貿易協議，指「當好人」將到此為止。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日對此表示，北京扣住原本同意釋出的稀土，也許是中國體制出了問題，或許是蓄意，要等「川習」通話才知道，相信很快就有相關安排。

據彭博社報導，中國美國商會會長哈特（Michael Hart）表示，「我們確實看到一些出口批准正在通過，雖然速度肯定不如業界希望的那麼快」，「部分延遲與中國正在執行其新的出口審批系統有關，而不是因為他們不允許出口」。

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美國與中國在5月12日於日內瓦發布聯合聲明，同意在接下來90天降低此前彼此加徵的高稅率。隨後，中國暫停了對28家美國公司的軍用和民用產品的出口禁令，當中包括一些稀土產品。

軍用商品出口商之後被允許在90天內向中國商務部申請許可證。彭博社引述一名不願透露姓名的官員稱，一家大型亞洲進口商的公司已於上週開始獲得許可證。（編輯：謝怡璇）1140602