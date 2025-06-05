前白宮發言人尚皮耶退出民主黨 將出新書說明原委

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的新書出版商今天聲明，尚皮耶已經退出民主黨，轉成無黨派獨立人士。

法新社報導，樺榭出版集團（Hachette）表示，現年50歲的尚皮耶曾在拜登麾下任職兩年。她將在自己的新書「獨立：超越黨派界限，一窺破碎的白宮」（Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines，暫譯）中解釋這一決定。

尚皮耶以非裔同性戀身分擔任美國總統發言人，開創先例。

樺榭出版集團聲明指出：「尚皮耶轉成無黨派人士，並非輕易下決定。」這本新書將於10月21日出版問市。

聲明說：「她帶我們回顧拜登放棄競選連任的3週局面，以及民主黨的背叛導致拜登做出這一決定。」

當時81歲的拜登在與共和黨總統候選人川普的辯論中表現糟糕，再次引發外界對他健康和精神敏銳度的疑慮，拜登最終放棄競選連任。

那場辯論結束後，包括前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內的多位民主黨高層推促拜登下台，尚皮耶則極力為拜登辯護。

但此後，她和其他前白宮幕僚一直面臨質疑是否掩蓋拜登年齡的影響；後來兩名記者出版「原罪」（Original Sin）一書更是助長了這種論調。

這些情況的披露也引發民主黨內鬥，黨內成員試圖與拜登的政績劃清界限，並在2026年期中選舉前反擊川普。

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尚皮耶在新書中，也將對出版商所稱的「虛假與錯誤訊息洪流」予以反擊。

她還呼籲大眾應超越對當前美國兩黨制的「盲目忠誠」，並分享「為什麼美國人必須超越黨派界限，以無黨派人士來擁抱生活」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140605