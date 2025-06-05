越南COVID疫情回升 官方促加強藥品生產與儲備

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南部分省市的COVID-19疫情有回升跡象，胡志明市並通報2起死亡病例。越南衛生部藥品管理局發布公文，要求藥品生產與經營單位加強藥品生產、進口與儲備工作。

越南衛生部所屬媒體「健康與生活」今天報導，根據越南衛生部藥品管理局資訊，近來越南部分省市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現回升跡象。

面對複雜多變的COVID-19疫情，為及時應對並確保藥品供應，以支援疫情防控工作，越南衛生部藥品管理局已發布公文給各藥品生產與經營單位，建議加強各種措施，確保防疫藥品的供應。

越南衛生部通報COVID-19疫情狀況，自2025年初至5月26日，全國63省市中有39個省市共記錄641起確診病例。

越南前鋒報（Tien Phong）報導指出，經濟重鎮胡志明市5月底通報，確診數有上升的趨勢，其中還記錄到2起死亡病例，死者生前皆患有多種慢性病。

至於首都河內市，從2025年初迄今共記錄388起確診病例，其中5月23日至5月30日就有156例。

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整體來看，越南的COVID-19病例零星分布，尚未有集中爆發的樣態。

正值暑假來臨，旅遊與往來大幅增加，人潮在旅遊景點、娛樂場所及公共區域高度聚集，使得疾病傳播的風險提高，未來一段時間內，越南確診病例可能會增加，但重症病例預估不會同步上升。（編輯：唐聲揚）1140605