瓜地馬拉火山噴發濃煙灰燼 逾500人緊急撤離
2025/6/6 10:32（6/6 11:04 更新）
（中央社瓜地馬拉埃斯昆特拉5日綜合外電報導）瓜地馬拉當局今天表示，中美洲地區最活躍火山「火峰」（Fuego）噴發氣體和火山灰後，已緊急撤離逾500人。
火峰火山附近社區的居民今天紛紛移往避難場所。這座火山距離瓜國首都瓜地馬拉市（Guatemala City）約35公里。
25歲居民培瑞斯（Celsa Perez）向法新社表示：「與其之後為所有罹難村民哀悼，我們寧可離開。」
瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）通報，瓜國政府暫停學校活動，並封閉連接瓜國南部與聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產安地卡（Antigua）古城的道路。
透過 Google News追蹤中央社
火峰火山近年曾數度噴發，並引發大規模撤離行動，包括今年3月也曾出現類似情形。
2018年火峰火山噴發時，岩漿沿著山壁滾滾而下，重挫聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪命，另有為數相當的民眾失聯。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140606
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。