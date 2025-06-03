義大利埃特納火山噴發 巨大灰雲直竄天際[影]

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（中央社羅馬2日綜合外電報導）義大利西西里島（Sicily）埃特納火山（Mount Etna）今天劇烈噴發，噴出大量火山灰、氣體與岩石，有關當局警告民眾遠離這座歐洲最大的活火山。

法新社報導，埃特納火山最近就已開始活動，但今天的噴發最為劇烈，專家警告這類活動可能會持續數週。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）資訊顯示，火山於當地時間上午11時24分開始噴發，產生巨大灰色雲霧。

正午過後，火山雲開始消散。

INGV最初向航空當局發布紅色警報，估計火山雲高度達6.5公里，後來降為橙色警報，再降為黃色。

西西里島附近的卡塔尼亞機場（Catania Airport）今天維持開放起降。

到了下午2至4時左右，INGV表示火山已停止噴發，「未再產生火山灰雲」。

西西里首長史濟法尼（Renato Schifani）表示，專家已向他保證「不會對民眾構成危險」，且熔岩未流過常有遊客前往的「獅子谷」（Valley of the Lion）。

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上傳社群媒體的影片似看到遊客急忙下山，還有些人拍照，但法新社無法核實真實性。

地方民防機構建議遊客避免前往這個地區。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140603