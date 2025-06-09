批川普與白宮官員「世界級酸民」美資深記者遭停職

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）資深記者莫蘭今天發文批評白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）「充滿仇恨本能」、他跟總統川普都是「世界級酸民」，莫蘭隨即遭到停職處分。

莫蘭（Terry Moran）8日深夜在社群平台X發文，批評「仇恨是他（米勒）的精神食糧」、「他以此維生」；川普也是「世界級酸民」（world-class hater），但仇恨只是川普達成目標的手段，自我吹捧才是他的真正目標。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這篇貼文隨即遭刪除，但截圖已在社群媒體廣為流傳，包含美國副總統范斯（JD Vance）在內的川普盟友也迅速展開反擊，並砲轟該則貼文是「極其卑鄙的抹黑」。

ABC News同日透過發言人證實，莫蘭「目前已遭停職，正等待進一步評估。」

ABC News發布聲明稱，該公司「秉持客觀公正的新聞報導原則，絕不容許對他人進行主觀的人身攻擊。這則貼文並不代表ABC News的觀點，也違反我們的標準。」

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莫蘭於1997年加入美國廣播公司新聞網，停職前的職稱是「資深全國特派記者」（senior national correspondent）。

今年4月川普慶祝重返白宮屆滿百日之際，莫蘭還在橢圓形辦公室專訪川普。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140609