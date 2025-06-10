美國會預算處估8月中9月底間觸負債上限 比前估晚2週

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國會預算處（CBO）今天表示，美國政府可能在8月中至9月底之間用盡及時履行財務義務所需資金。這比其在3月時預估的所謂「X日期」（X date）還晚至少2週。

彭博（Bloomberg News）報導，如此一來，美國國會可能有更多空間來協商出1份協議，以增加聯邦政府的借貸權限，這會包括在美國總統川普（Donald Trump）的減稅方案當中。

美國負債上限問題今年初再度出現，此後美國財政部已持續利用特殊會計操作來防止突破上限，至今都成功按時履行聯邦政府債務。

共和黨國會議員在川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）加入1項措施，給予美國財政部數兆美元的額外舉債權限。法案正在美國聯邦參議院進行詳細討論。

美國國會預算處在今天發布的預算檢討月報中寫道：「我們如今估計，若負債上限維持不變，政府利用特殊措施來舉債的能力很可能會在今年8月中至9月底之間窮盡。」

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美國國會預算處解釋說，過去3個月聯邦政府的收支數據「符合預期，並讓這些措施在8月初窮盡的機率減低」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已呼籲共和黨議員在7月中之前通過將政府債務上限36兆1000億美元提高的措施。據美國財政部5月發布的自身預測，當中預警美國可能在8月失去按時付款的能力。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140610