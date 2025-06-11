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前女友威脅曝光懷孕墮胎 勒索韓國球星孫興慜遭訴

2025/6/11 17:16（6/11 17:33 更新）
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韓國足球明星孫興慜。（路透社）
韓國足球明星孫興慜。（路透社）
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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國檢方今天說，兩名韓國人因勒索或企圖勒索英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）隊長孫興慜遭起訴，其中1人據報導是他的前女友。

兩名犯嫌是20多歲梁姓（Yang,音譯）女子和40多歲龍姓（Yong,音譯）男子，自上個月以來一直被羈押。

首爾中央地方檢察廳辦公室發言人告訴法新社，這兩人現在已被「正式起訴，並將在羈押期間接受審判」。

根據韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）和其他當地媒體報導，梁姓女子是孫興慜的前女友，她涉嫌在去年向孫興慜發送胎兒超音波照片，並威脅要公開自己懷了孫興慜孩子的消息，向孫興慜勒索3億韓元（約合新台幣655萬元）。

目前還不清楚梁姓女子是否真懷有孫興慜的孩子。

根據韓聯社報導，檢方認為，梁姓女子後來還在今年試圖與她現任男友龍姓男子合謀，企圖再向孫興慜勒索7000萬韓元。

據稱，這對情侶威脅要向媒體曝光所謂的懷孕和墮胎事件。

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孫興慜拒絕支付7000萬韓元，並對兩人提起刑事訴訟。

孫興慜也是韓國國家隊隊長，2015年從德甲勁旅列佛庫森（Bayer Leverkusen）轉會到熱刺。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140611

#首爾
#孫興慜
#起訴
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