脫歐5年後 英國歐盟就直布羅陀地位達歷史性協議

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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）英國脫離歐洲聯盟（EU）5年後，雙方今天就直布羅陀（Gibraltar）地位問題達成「歷史性」協議。

法新社報導，這份協議將簡化直布羅陀與西班牙邊境的人員和貨物流通，也是英國備受矚目「重設」與歐盟關係計畫的一部分。

2020年英國脫歐時，直布羅陀與歐盟關係仍懸而未決。

直布羅陀因地處地中海海口，歷史上一直是英國重要的軍事基地。

在英國前保守黨政府執政期間，倫敦、馬德里、布魯塞爾和直布羅陀就協議的幾輪談判進展緩慢，但去年夏天工黨執政，為協議的達成帶來新動力。

歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，這「對西班牙在內的歐盟以及英國和直布羅陀來說，都是真正歷史性的里程碑」。

塞夫柯維奇在布魯塞爾的記者會上表示：「這項協議惠及所有人，並將為整個區域的人民和企業帶來法律確定性和信心。」

他說，他「絕對相信」這項協議會獲得各方批准，因為「這是很好的協議」。

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倫敦、馬德里、布魯塞爾和直布羅陀四方在聲明中表示，這項協議將在直布羅陀和西班牙之間建立流動邊界，直布羅陀與邊境城鎮拉利尼亞（La Linea）之間不會設置任何實體障礙或哨站。

經海空抵達直布羅陀者，將在當地港口和機場接受直布羅陀和西班牙官員的雙重邊境檢查。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140612