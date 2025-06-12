議員籲拒脅迫支持台灣參與國際 法外長：挺台力度日增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）法國參議院友台小組副主席喬瑟芙昨天於總質詢時表示，台灣無法參加國際組織全因某國阻撓，「令人費解且毫無根據」，要求政府拒絕傷害法國外交與主權的脅迫和繁文縟節。外長巴霍回覆，法國及越來越多國家都挺台參與國際。

法國參議院友台小組副主席喬瑟芙（Else Joseph）於11日每週三例行院會「政府時事總質詢」，針對台灣參與國際組織一事向外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）提出質詢。

曾訪台且堅定支持民主的喬瑟芙在質詢時表示，儘管經歷年多次嘗試，台灣至今仍無法參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際場域，她批評，「如此令人費解且毫無根據的狀況，純粹是因為特定國家恃其弱肉強食法則所一手造成」。

喬瑟芙指出，尤令人費解的是，台灣是可靠且極具潛力的夥伴，在政治上落實民主，在經濟上發展尖端科技滿足全球半導體需求，在公衛上也透過馳名的專業成功應對疫情，「可惜上述成就仍不足以讓台灣在國際關係被承認為『正常夥伴』」。

然而台法關係緊密，她在議會上說道，法國外交部曾於去年1月14日公開聲明表示，台灣是法國及歐洲在經濟、文化、科技等領域的重要夥伴。「我也很高興台灣企業選擇在法國投資。且2021年5月6日，參議院也通過友台決議文。以此我要求法國政府，落實上述聲明及決議文」。

她強力要求並質疑政府，「拒絕這些無法為法國外交與國家主權帶來光彩的脅迫與繁文縟節，台灣不應該遭國際組織以莫名理由排除。台灣面對的問題不僅涉及單一國家或區域，更與法國、海洋航行自由及各國勢力平衡息息相關。在台灣參與國際組織成為全球安全議題之際，政府為何仍如此遲疑不決？」

外長巴霍回應，法國支持台灣參與國際組織工作，只要尊重法國「一中政策」，且這些國際組織規章允許，並符合國際社會整體利益。

他指出，法國衛生部長在5月WHA會期即曾公開發言，支持台灣以世界衛生組織（WHO）觀察員身份重新出席WHA。

巴霍強調，法國政府不斷呼籲支持台灣以世衛觀察員身份重新參與世衛工作，歷年皆與其他國家以聯名致函WHO秘書長的方式提出正式要求。據他指出，參與挺台國家數量增長，參與連署國家從2020年起的14國，成長至2024年的27國。

透過 Google News 追蹤中央社

今年5月20日世衛大會開議，法國衛生部長紐戴（Yannick Neuder）說，世衛組織的工作有利於國際社會的每個人，因此法國支持台灣的參與。

此外，今年在WHA大會期間，法國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處等8個單位共同發布聲明挺台，指出台灣被排除在世衛大會之外，毫無正當理由，破壞了世界所迫切需要、同時也是世衛組織創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。（編輯：高照芬）1140612