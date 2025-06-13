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英國航艦打擊群印太首場重要演訓 聯手印度海軍

2025/6/13 14:37（6/13 14:51 更新）
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由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群5月24日穿越埃及蘇伊士運河，經紅海往印太區域挺進。圖為穿越蘇伊士運河期間，「威爾斯親王號」艦載第5代戰機F-35、以及隨「威爾斯親王號」航行的打擊群編隊軍艦。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月13日
由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群5月24日穿越埃及蘇伊士運河，經紅海往印太區域挺進。圖為穿越蘇伊士運河期間，「威爾斯親王號」艦載第5代戰機F-35、以及隨「威爾斯親王號」航行的打擊群編隊軍艦。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月13日
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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群進入印太區域水域，9日至10日在阿拉伯海（Arabian Sea）與印度海軍舉行聯合演訓。

英國海軍12日表示，這是「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航艦打擊群進入印太水域後，與區域內國家的首場重要演訓。

印度海軍指出，印方出動（INS Tabar）巡防艦、潛艦、P-8I海上巡邏偵察機，9至10日與英方的「威爾斯親王號」及打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）一同在阿拉伯海演訓，內容涵蓋直升機統一指揮、戰術調度、反潛行動協調、軍官專業交流，凸顯英印海軍持續深化的合作，並展現雙方對海上安全的共同承諾。

英國航艦打擊群4月下旬自英格蘭啟程，展開對印太區域的行動部署，5月24日穿越埃及蘇伊士運河（Suez Canal），接著途經紅海，自6月初持續往印太區域挺進。

航艦打擊群在印太區域的一大重頭戲為7月13日至8月4日在澳洲及周邊水域舉行的多國大型軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

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兩年一度的「護身軍刀」由澳洲、美國主導，今年是第11屆。澳洲國防部表示，今年的「護身軍刀」將是歷來規模最大，預計有多達19個國家、超過3萬名軍事人員參與，且舉行地點將首度納入巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。演訓內容強調多領域作戰能力，涵蓋陸、海、空、太空和網路領域，以及兩棲作戰。

根據規劃，參與今年「護身軍刀」軍演的國家有澳洲、美國、英國、挪威、加拿大、法國、德國、荷蘭、日本、南韓、新加坡、菲律賓、印度、印尼、泰國、紐西蘭、斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加王國（Tonga）；越南、馬來西亞、汶萊則將擔任觀察員。（編輯：陳承功）1140613

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