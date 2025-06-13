菲律賓國會通過核能法案 盼促進長期能源安全

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（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓眾議院與參議院通過「菲律賓國家核能安全法案」，等總統簽署後即正式成為法律，將為菲律賓安全、和平使用核能提供法律框架，盼能促進長期能源安全。

「菲律賓國家核能安全法案」（Philippine National Nuclear Energy Safety Act）已在菲律賓國會討論20年之久，2023年11月在菲律賓眾議院通過，今年6月9日再獲參議院三讀批准。

菲律賓能源部（DOE）今天發表聲明，感謝參議院與眾議院通過法案，將為菲律賓發展核能基礎設施提供必要法律基礎，也是菲律賓邁向長期能源安全的「關鍵一步」。

法案規定成立獨立機構「菲律賓原子能管制署」（PhilATOM），監管民用核能的安全應用。

菲律賓能源部次長賈林（Sharon S. Garin）在聲明中澄清，PhilATOM的成立並不代表菲律賓將立即興建核能發電廠，而是會依照國際原子能總署（IAEA）的嚴格規定，按部就班進行。

她補充，除了發電之外，法案還准許將原子能應用於醫療、農業、工業、科學研究和教育等領域。

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菲律賓目前大約7成的電力來自於化石燃料，除了發電成本高之外，還帶來環保憂慮。

根據菲律賓能源計畫，希望於2032年建成並啟用第一座核能發電廠，裝置容量1200千瓩（MW），進一步於2050年把核能裝置容量提升至4800千瓩。（編輯：唐聲揚）1140613