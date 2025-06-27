戰後敘利亞逢乾旱 小麥欠收1600萬人面臨糧食危機

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（中央社大馬士革27日綜合外電報導）數十年來最嚴重乾旱緊跟在一場毀滅性戰爭之後，使得1600多萬敘利亞人面臨糧食危機。

法新社報導，聯合國糧農組織（FAO）駐敘利亞代表的助理阿薩夫（Haya Abu Assaf）說：「敘利亞已經有60年不曾經歷如此惡劣氣候條件。」

阿薩夫告訴法新社，冬雨相對短暫且雨量減少而造成損害，水位「與往年相比下降情況非常顯著，非常令人憂心」。

阿薩夫說，「預計小麥產量缺口在250萬噸至270萬噸之間，這意味著小麥產量將無法滿足當地需求」，將使得「敘利亞今年約有1630萬人面臨糧食不安全的風險」。

2011年內戰爆發前，敘利亞平均年產410萬噸小麥而自給自足。但是近14年衝突癱瘓小麥生產，徹底摧毀經濟。

聯合國糧農組織估計，惡劣天氣影響近250萬公頃小麥種植。阿薩夫說，約75%耕地和用於畜牧生產的天然牧場都受到影響。

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敘利亞穀物機構（Syrian Grain Establishment）主任歐斯曼（Hassan Othman）在國營電視台發表評論時承認敘利亞無法自給自足。

但他表示，當局正在「透過從國外進口小麥並在國內工廠磨製麵粉，以確保糧食安全」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140627