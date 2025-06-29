以色列停火前襲擊伊文監獄 伊朗：至少71死

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（中央社德黑蘭29日綜合外電報導）以色列和區域宿敵伊朗日前剛停火，終結1場歷時12天的戰爭，但伊朗司法部今天對外表示，以色列在戰爭尾聲對德黑蘭一座監獄發動的襲擊行動，造成至少71死。

法新社報導，伊朗司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）今天表示，根據官方數據，以色列23日對德黑蘭（Tehran）以北的伊文監獄（Evin Prison）發動襲擊行動，造成至少71人喪生。

空襲伊文監獄的行動，是以色列13日發動的伊朗轟炸任務的一環。

路透社報導，在與伊朗的戰爭尾聲轟炸伊朗最惡名昭彰的政治犯監獄，說明了以色列把目標從軍事和核設施擴大到伊朗統治體系的象徵。

賈漢吉爾先前表示，以色列空襲造成伊文監獄部分行政大樓受損，導致人員傷亡。司法部補充說，監獄其他囚犯已被轉移到其他監獄。

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伊文監獄內關押多名外籍人士，包括兩名已被監禁3年的法國公民。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）於空襲事件過後在社群媒體X發文指出：「鎖定德黑蘭伊文監獄的襲擊行動，將我國公民柯勒（Cecile Kohler）和巴瑞（Jacques Paris）置於險境之中。這是不可接受的。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1140629