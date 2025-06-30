北愛樂團音樂節演出發表反以色列言論 英相譴責

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（中央社英國格拉斯頓伯里29日綜合外電報導）英國警方正在調查北愛爾蘭嘻哈團體「嘻蓋骨男孩」在格拉斯頓伯里（Glastonbury）音樂節發表反以色列言論事件；英相施凱爾今天譴責這個樂團發表仇恨言論。

法新社報導，「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）成員鮑柏維蘭（Bob Vylan）在28日的演出中，帶領觀眾高喊「去死，以色列國防軍（IDF）去死！」

英國警方正在檢視嘻蓋骨男孩過往發表的言論。這個樂團也曾嚴厲抨擊以色列和其在加薩走廊針對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動。

英相施凱爾（Keir Starmer）今天告訴「週日電訊報」（The Telegraph Sunday）說：「這種駭人聽聞的仇恨言論，毫無藉口可言。」

施凱爾補充說：「我說啊，不應該為嘻蓋骨男孩樂團提供表演平台，這同樣適用於其他發出威脅或煽動暴力的表演者。」

嘻蓋骨男孩的一名成員身穿印有倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的T恤；這個巴勒斯坦組織即將在英國反恐法之下遭禁。

音樂節主辦單位表示，鮑柏維蘭的言論「嚴重越界」。

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音樂節聲明表示：「我們緊急提醒所有參與節目製作的人員，格拉斯頓伯里音樂節不容許任何形式的反猶太主義、仇恨言論或煽動暴力的行為。」

艾馮郡和索麥塞（Avon and Somerset）警方昨天表示，警方將查看相關影像證據，「以確定是否涉及任何可能需經刑事調查的違法行為。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140630