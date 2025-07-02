路透：美稱伊朗船上布雷 封鎖荷莫茲海峽疑慮加深

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）兩名美國官員表示，伊朗軍方上個月在波斯灣的船隻上裝載水雷，此舉讓華府疑慮加深，擔心在以色列襲擊伊朗各地後，伊朗準備封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

路透社報導，官員們說，在以色列於6月13日對伊朗發動首次飛彈攻擊後不久，美國情報部門就發現上述情事。由於事涉敏感情報，消息人士要求匿名。

伊朗在船上裝載水雷，顯示伊朗可能認真打算關閉這條世界上最繁忙的貨運航道之一。這些水雷未部署到 荷莫茲海峽 為什麼荷莫茲海峽這麼重要？ 海上能源輸出咽喉：世界上6成原油出口來自沙烏地阿拉伯、伊拉克等波斯灣國家，荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海，擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。

亞洲國家多依賴波斯灣進口原油：世界上3成油品從這裡運出，其中有8成進入亞洲國家；而這也是中國、日本、韓國、新加坡等亞洲國家主要原油輸入管道，日本、韓國8成以上及中國4成以上原油都來自波斯灣地區。 資料來源：美國能源情報署、中國海關 看更多 關閉 ，但若伊朗真的這麼做，可能使原已白熱化的衝突加劇，並嚴重阻礙全球貿易。

全球約1/5的石油和天然氣運輸須經過荷莫茲海峽，若海峽遭封鎖，全球能源價格可能會飆漲。

全球約1/5的石油和天然氣運輸須經過荷莫茲海峽。（中央社製圖）

自從美國攻擊伊朗核設施以來，國際油價反而下跌10%以上，部分原因是各方慶幸這場衝突並未造成石油貿易大規模中斷。

6月22日，美軍為了摧毀伊朗核計畫而轟炸伊朗3處重要核設施後不久，據報伊朗國會就支持一項封鎖荷莫茲海峽的措施。

路透社無法確定伊朗在以伊空戰期間究竟何時裝載這些水雷。若真的部署這些水雷，將可有效阻止船隻通過這條關鍵水道。

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目前也不清楚這些水雷是否已經卸載。

消息人士並未透露美國如何確定伊朗船隻裝載水雷，但此類情報通常是透過衛星圖像、秘密人員，或兩者兼具的方式蒐集。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140702